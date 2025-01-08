«Это обычный период, который мы с вами должны пережить»: Дуйсенова - о метапневмовирусе

Здравоохранение
69
Гульмира Кунапия
корреспондент

Вице-премьер Тамара Дуйсенова сделала заявление относительно метапневмовируса в ходе пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба правительства

Она рассказала, что на днях Минздрав сделал официальный запрос в ВОЗ, на который ответили, что не надо паниковать, вирус уже 10-летиями циркулирует в странах, есть лечение, необходимо проводить профилактические мероприятия.

«Мы тоже исходим из этого: Минздрав, конечно, придерживается мер профилактики. Но в целом, это обычный период, который мы с вами вместе должны пережить», –  отметила она.

Ранее сообщалось, кто заболел в РК метапневмовирусом. О вирусе также высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев.

 

#Минздрав #ВОЗ #Дуйсенова #метапневмовирус

Популярное

Все
Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой
Десятки тысяч человек покинули свои дома из-за пожара в Лос-Анджелесе
Более 120 человек стали жертвами землетрясения в Китае
Систему проверки фактов планирует изменить Меtа
Анастасия Городко завоевала серебро юниорского ЧМ по фристайл-могулу
Почти 30 криминальных авторитетов задержали в Казахстане за два года
Теннисист Амир Омарханов впервые вошел в топ-5 мирового рейтинга
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2025 год утвердили в РК
В Казахстане дан старт трансформации технического и профессионального образования
Новую концепцию профессиональной ориентации запустят в Казахстане
Руководителей госпредприятия изобличили в получении взяток
В Астане, Алматы и 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Мощные ливни обрушились на Саудовскую Аравию
Расширен список граждан, за которыми установлен контроль мобильных переводов
Дания спешно сменила королевский герб на фоне угроз Трампа
Экс-начальников колоний осудили за коррупцию в Алматинской области
Подготовка к паводкам: предварительные работы выполнены в шести областях РК
О новых профессиях в энергетике и промышленности рассказали министры
МВД предупредило казахстанцев о последствиях помощи мошенникам
Депутат Мажилиса ознакомилась с системами экологической безопасности на ТЭЦ-1 в Алматы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Аяз Ата и вера в чудеса
Гороскоп. Время роста, реализации амбиций и достижения новых высот
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Команда молодости нашей
Газета моей мечты
И дольше века длится путь
Соло для собкора
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
Глава государства поздравил президента Кубы
Распоряжение Президента Республики Казахстан
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Хирурги извлекли из кишечника четырехлетнего малыша 39 магн…
Министерство здравоохранения провело значительную работу в …
Два случая метапневмовируса выявили в ЗКО
Казахстанцы могут воспользоваться правом на оплачиваемый от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]