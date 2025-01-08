«Это обычный период, который мы с вами должны пережить»: Дуйсенова - о метапневмовирусе
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Вице-премьер Тамара Дуйсенова сделала заявление относительно метапневмовируса в ходе пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент Kazpravda.kz
Она рассказала, что на днях Минздрав сделал официальный запрос в ВОЗ, на который ответили, что не надо паниковать, вирус уже 10-летиями циркулирует в странах, есть лечение, необходимо проводить профилактические мероприятия.
«Мы тоже исходим из этого: Минздрав, конечно, придерживается мер профилактики. Но в целом, это обычный период, который мы с вами вместе должны пережить», – отметила она.
Ранее сообщалось, кто заболел в РК метапневмовирусом. О вирусе также высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев.