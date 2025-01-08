«Это обычный период, который мы с вами должны пережить»: Дуйсенова - о метапневмовирусе

Фото: пресс-служба правительства

Она рассказала, что на днях Минздрав сделал официальный запрос в ВОЗ, на который ответили, что не надо паниковать, вирус уже 10-летиями циркулирует в странах, есть лечение, необходимо проводить профилактические мероприятия.

«Мы тоже исходим из этого: Минздрав, конечно, придерживается мер профилактики. Но в целом, это обычный период, который мы с вами вместе должны пережить», – отметила она.

Ранее сообщалось, кто заболел в РК метапневмовирусом. О вирусе также высказался глава государства Касым-Жомарт Токаев.