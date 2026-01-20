Выступая на V Национальном курултае, Президент Казахстана жестко высказался о провалах в развитии грузовой авиации и поручил исправить ситуацию с ценами на топливо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Главы государства, чтобы занять достойное место на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий. Перед Правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частности, грузовой авиации.

«То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд. Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании. Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы». Если не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам. На недавнем расширенном совещании выяснилось, что камень преткновения – цена на авиатопливо, она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств. Страна, производящая сырую нефть, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?!» – считает он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев открыто высказал претензии экономистам и энергетикам и отметил, что в этой связи придется принимать кадровые решения.

«Наша главная стратегическая цель – не сбавлять темпы качественного экономического роста.

С этой целью начата работа по снижению инфляции, объявлен новый инвестиционный цикл, принимаются и другие решения. Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил. Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит». Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса, и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества», – пояснил Президент.

Также он добавил, что системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей.