«Это разве не абсурд?!»: Токаев раскритиковал управленческие решения в авиации и энергетике

Президент
153
Дана Аменова
специальный корреспондент

Выступая на V Национальном курултае, Президент Казахстана жестко высказался о провалах в развитии грузовой авиации и поручил исправить ситуацию с ценами на топливо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

По словам Главы государства, чтобы занять достойное место на глобальной карте логистики, нужны системные усилия и четкая стратегия действий. Перед Правительством поставлена задача достижения конкретных результатов в авиации, в частности, грузовой авиации.

«То, что наша страна до сих пор не стала евразийским центром перевозки авиационных грузов, это, на мой взгляд, непростительное упущение, попросту говоря, абсурд. Правительством принято неправильное управленческое решение по созданию государственной грузовой авиакомпании.  Эту задачу почему-то возложили на железнодорожную компанию «Қазақстан темір жолы». Если не в состоянии выполнить поручение, передайте данный вопрос частным структурам. На недавнем расширенном совещании выяснилось, что камень преткновения – цена на авиатопливо, она слишком высокая, неконкурентоспособная в сравнении с аэропортами сопредельных государств.  Страна, производящая сырую нефть, не может конкурировать по цене авиакеросина со странами, не занимающимися нефтедобычей. Это разве не абсурд?!»  – считает он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев открыто высказал претензии экономистам и энергетикам и отметил, что в этой связи придется принимать кадровые решения.

«Наша главная стратегическая цель – не сбавлять темпы качественного экономического роста.
С этой целью начата работа по снижению инфляции, объявлен новый инвестиционный цикл, принимаются и другие решения.  Экономика и бизнес переходят в режим новых налоговых правил.  Правительство и местные исполнительные органы обязаны обеспечить ровный, бесконфликтный «фискальный транзит».  Нужно внимательно изучить все здравые, конструктивные предложения общественности относительно применения нового Налогового кодекса, и при необходимости внести коррективы. Эффективные каналы обратной связи особенно важны в условиях трансформации общества», – пояснил Президент.

Также он добавил, что системная работа с обращениями граждан позволяет держать руку на пульсе, знать их реальные потребности, своевременно реагировать на чаяния людей.

#Касым-Жомарт Токаев #авиация #Кызылорда #энергетика #Акорда #Нацкурултай

Популярное

Все
Какие изменения ждут Атырау?
Олимпиада в прямом эфире
Все дело в пене из полиуретана
Среди лучших педагогов мира
Дебют Чеснокова за «Хартс»
В Алматы представили фильм «Музей на перекрестке»
Неожиданный финал «Щелкунчика»
Загадка трех колокольчиков
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
У Казахстана – четыре квоты
Проявили характер на старте турнира
Открылась именная smart-аудитория
Когда мороз становится угрозой
Популярность библиотек растет
Сюрприз на церемонии присяги
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Подарили рыбный день
Операции при помощи робота
Непривитые малыши болеют корью
Новый перечень нуждается в разъяснениях
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
День рождения национального театра
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Двенадцать друзей в одном строю
В отдаленном ауле – новая школа
Боеготовность армии и ее приоритеты обсудил Президент с министром обороны
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
Актуальные задачи и стратегические ориентиры
«Кайсар» метит в призеры?
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?

Читайте также

Глава государства высказал претензии фонду «Самрук-Казына»
Президент - об Авраамских соглашениях: Уверен в правильност…
Токаев: Нельзя позволить политическим авантюристам подорват…
Президент: В срочном порядке следует дать точную оценку гид…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]