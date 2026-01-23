Последовательность проводимых реформ остается ключевой особенностью курса, обозначенного Главой государства. Реформы рассматриваются не как разовые политические решения, а как непрерывный процесс, выстроенный на диалоге и общественном участии.

Предложенное Президентом создание Қазақстанның халық кеңесі можно рассматривать как эволюционное развитие модели конструктивного взаимодействия государства и общества, более широкое по охвату, институционально усиленное и отвечающее современным общественным запросам.

На нынешнем этапе развития становится очевидно, что стране необходим устойчивый и институционально закрепленный механизм общенационального диалога. Казахстану требуется не просто дискуссионная площадка, а действующий институт, способный аккумулировать интересы различных социальных групп и обеспечивать их системное отражение в государственной политике. Именно такой подход позволяет укреплять доверие и формировать решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Поэтому инициатива Қа­зақ­станның халық кеңесі – Народного совета Казахстана органично вписывается в логику проводимых реформ. Предлагаемый институт призван стать высшим консультативным органом страны и обеспечить широкое представительство регионов, этносов и общественных сил. Он рассматривается как эволюционное развитие Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая с расширением их функций и усилением практической роли в общественно-политической системе.

Концепция формирования Народного совета предусматривает включение 126 человек, представляющих этнокультурные объединения, крупные общественные организации, а также маслихаты и региональные общественные советы. Такой состав позволит сохранить баланс интересов и обеспечить репрезентативность рекомендаций и мнений. Назначение членов Совета Президентом и избрание председателя из их числа формируют четкую и ответственную модель управления. Предусмотренная система заместителей и работающего секретариата придает институту устойчивость и функциональность.

Принципиальное значение имеет предложение наделить Народный совет правом законодательной инициативы. Этот шаг качественно усилит его роль в процессе принятия решений и откроет новые возможности для содержательного участия граждан в формировании законодательной повестки.

Передача Народному совету базового функционала Ассамблеи народа Казахстана в сфере межэтнического и межконфессионального согласия, а также концентрация на вопросах внут­ренней политики, продвижения конституционных ценностей и государственной идеологии отражают стремление к укреплению единства и стабильности. Дополнение этих задач проведением съездов лидеров мировых и традиционных религий и других гуманитарных форумов усиливает роль нового института как центра общественной консолидации.

Закрепление статуса и порядка формирования Қазақстанның халық кеңесі на конституционном уровне и в специальном законе также станет важным шагом к институциональной устойчивости и преемственности.

Мы поддерживаем инициативы Президента, которые демонстрируют готовность государства к углублению диалога с обществом и последовательному развитию парламентских и общественно-политических институтов. Убеждены, что они формируют прочную основу для консолидации нации, укрепления доверия и поступательного движения Казахстана вперед. При этом успешная реализация этих решений требует активной поддержки со стороны общества и его готовности к ответственному участию, что способно придать дополнительный импульс модернизации страны и вывести ее на качественно новый уровень политической зрелости и общественного единства.