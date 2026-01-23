Эволюция диалога государства и общества
Юсуп Келигов, член совета АНК, сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах», председатель комиссии Общественного совета Астаны
Пятое заседание Национального курултая в Кызылорде с участием Президента Касым-Жомарта Токаева стало знаковым событием, обозначившим переход страны к новому этапу институционального развития. Площадка курултая вновь подтвердила свою роль как пространства, где формируется стратегическая повестка, основанная на реальных запросах общества и долгосрочных приоритетах государства.