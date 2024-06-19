Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди

Общество
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Ирина Логвинова, Мангистауская область

Врачи солидарны во мнении: вклад безвозмездных доноров в здоровье нации бесценен.

Общественник, депутат актауского городского маслихата Кирилл Осин – один из борцов невидимого фронта. Впервые он стал донором еще в студенческом возрасте.

– Я являюсь безвозмездным донором с 20 лет, с 2004 года. Это моя гражданская позиция. Денег не беру и отказываюсь от талонов на питание. Будучи студентом, увидел объявление о необходимости крови для женщины, находящейся в роддоме. Пошел и сдал около 500 миллилитров. И с тех пор регулярно сдавал. В период пандемии, правда, не получалось. Вообще это несложно и крайне важно для спасения чьей-то жизни. Никаких особых подготовок не нужно. Достаточно не пить алкоголь 72 часа, накануне сдачи не есть жирную пищу после шести вечера. И утром ограничиться только чаем. Есть некоторые противопоказания типа болезни Боткина, гепатита и так далее. Но это общедоступная информация, и врачи центра консультируют всех желающих, – отметил Кирилл Осин.

По словам собеседника, мысль о том, что он может спасти чью-то жизнь, греет его и заставляет верить в то, что таких доноров с каждым годом будет становиться все больше.

– Это важно делать всем, кто может помочь, у кого нет противопоказаний к сдаче. Запасы нужно пополнять всегда. Если вы сдали кровь, то пациенту она попадает только через полгода, так как ее помещают в карантин (ВИЧ проявляется спустя это время). Более того, регулярное донорство позволяет держать собственное здоровье под контролем, поскольку мою кровь проверяют бесплатно по многим критериям, и я всегда в курсе, в норме ли основные показатели, – говорит донор.

Каких-то специальных наград, кроме благодарственного письма от центра крови, говорит Кирилл Осин, за 20 лет регулярного донорства у него нет. И это, считает общественник, абсолютно не важно и не нужно. Признания и похвалы за подобные вещи никто не ждет, это просто норма для здорового общества, считает депутат.

Таких, как Кирилл Осин, в Мангистауском областном центре крови насчитывается порядка 3 тыс. человек. Имена их известны только работникам цент­ра, которые благодарны людям за постоянные визиты.

– В нашем центре имеется 14-дневный запас крови и ее компонентов. Поддержание достаточных запасов важно для обеспечения экстренной медицинской помощи и плановых медицинских процедур. Особенно актуально это для редких групп крови и компонентов, таких как тромбоциты и плазма. Постоянные безвозмездные доноры играют ключевую роль в стабильном пополнении. Они регулярно проходят медицинские обследования, что снижает риск инфекций и улучшает качество крови. Безвозмездные доноры хорошо понимают процедуру и требования, что делает процесс сдачи крови более эффективным и безопасным. Более того, периодически повторяющиеся донации помогают адаптировать организм доноров, улучшая их общее здоровье и уменьшая риск заболеваний, связанных с сердечно-сосудис­той системой, – рассказали специалисты Мангистауского областного центра крови.

Всех желающих и неравнодушных жителей региона центр приглашает сдать кровь для нуждающихся. Стать постоян­ным донором или хотя бы попробовать себя в этой роли можно в любой удобный день.

#донор #День донора #Кирилл Осин

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