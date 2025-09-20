20 сентября текущего года в рамках всемирной акции World CleanUp Day по всей территории Республики была реализована масштабная экологическая инициатива, направленная на улучшение состояния окружающей среды и формирование экологической культуры среди населения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

Акция стала по-настоящему масштабной: по всей республике на субботники вышли более 422 тысяч человек, включая свыше 135 тысяч представителей государственных органов и более 52 тысяч волонтёров. Особую активность проявила молодёжь — студенты, школьники, участники молодёжных организаций и волонтёрских движений. Они продемонстрировали не только желание участвовать, но и готовность брать на себя ответственность за будущее окружающей среды.

В ходе экологической кампании была проведена уборка различных территорий: от городских улиц до берегов водоемов, парков, лесных зон и окраин населенных пунктов. В общей сложности очищено около 9 тысяч гектаров земли, собрано свыше 12 тысяч тонн мусора.

Особое внимание в ходе кампании было уделено озеленению. В результате совместных усилий участников акции было высажено более 18 тысяч деревьев и кустарников.

Итоги проделанной работы, количество участников и достигнутые результаты поданы на регистрацию в Книгу рекордов КИнЭС, как один из самых массовых экологических мероприятий в истории страны.

Экологическая акция прошла в русле национальной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на очищение территорий от бытового мусора, повышение ответственности граждан и укрепление культуры экологического поведения. Массовые субботники в этот день стали отражением общей цели — сделать окружающую среду чище, безопаснее и здоровее для всех жителей страны.

Благодарим каждого участника за неравнодушие и активную позицию, за вклад в сохранение природы и искреннюю заботу о будущем нашей страны. Даже самые простые действия, совершаемые с ответственностью и любовью к окружающему миру, способны стать основой больших перемен.