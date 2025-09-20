Ежегодная всемирная акция "World CleanUp Day" прошла в Казахстане

Таза Казахстан
Категория логотип
91

20 сентября текущего года в рамках всемирной акции World CleanUp Day по всей территории Республики была реализована масштабная экологическая инициатива, направленная на улучшение состояния окружающей среды и формирование экологической культуры среди населения, передает Kazpravda.kz

Фото: Минэкологии РК

Акция стала по-настоящему масштабной: по всей республике на субботники вышли более 422 тысяч человек, включая свыше 135 тысяч представителей государственных органов и более 52 тысяч волонтёров. Особую активность проявила молодёжь — студенты, школьники, участники молодёжных организаций и волонтёрских движений. Они продемонстрировали не только желание участвовать, но и готовность брать на себя ответственность за будущее окружающей среды.

В ходе экологической кампании была проведена уборка различных территорий: от городских улиц до берегов водоемов, парков, лесных зон и окраин населенных пунктов. В общей сложности очищено около 9 тысяч гектаров земли, собрано свыше 12 тысяч тонн мусора.

Особое внимание в ходе кампании было уделено озеленению. В результате совместных усилий участников акции было высажено более 18 тысяч деревьев и кустарников.

Итоги проделанной работы, количество участников и достигнутые результаты поданы на регистрацию в Книгу рекордов КИнЭС, как один из самых массовых экологических мероприятий в истории страны.

Экологическая акция прошла в русле национальной инициативы «Таза Қазақстан», направленной на очищение территорий от бытового мусора, повышение ответственности граждан и укрепление культуры экологического поведения. Массовые субботники в этот день стали отражением общей цели — сделать окружающую среду чище, безопаснее и здоровее для всех жителей страны.

Благодарим каждого участника за неравнодушие и активную позицию, за вклад в сохранение природы и искреннюю заботу о будущем нашей страны. Даже самые простые действия, совершаемые с ответственностью и любовью к окружающему миру, способны стать основой больших перемен.

#Астана #экология #Таза Қазақстан #World CleanUp Day

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Диалог как новый устав человечества
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Ставить цель и достигать ее
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Для кровли и наружной отделки
Поэт-трибун Великой степи
Чистота так чистота!
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

В Актобе в рамках Всемирного дня чистоты собрали более 40 т…
В Атырауской области в рамках «World Clean Up Day» собрано …
Столичные волонтеры очистили побережье реки Саркырама в рам…
В Усть-Каменогорске прошел Всемирный день чистоты

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]