Прибывшего на вызов фельдшера избили в Костанае

Здравоохранение , Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Пострадавшая находится в больнице, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет alau.kz, Анель Баймурзина заступила на ночную смену.

«Нам дали вызов «Одышка. Сердце?» Мы приехали. Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу — оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то не так сделаем, они нас проклянут, посадят в тюрьму. После у пациентки произошла дыхательная сердечная остановка, мы начали проводить реанимационные мероприятия. После 30 минут усилий… реанимация… безуспешно.

Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины», – рассказала пострадавшая.

По словам фельдшера, у неё сотрясение головного мозга, гематома височной области, ушиб живота, царапины мягких тканей лица. Девушку госпитализировали.

В полиции проинформировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Было установлено, что в момент оказания первой медицинской помощи произошел конфликт между хозяевами и медиками, в ходе которого 41 и 51-летние женщины нанесли телесные повреждения фельдшеру, проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование ведется по статье «Побои», — детализировали в правоохранительных органах.

#полиция #избиение #вызов #фельдшер

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