Прибывшего на вызов фельдшера избили в Костанае

Как пишет alau.kz, Анель Баймурзина заступила на ночную смену.

«Нам дали вызов «Одышка. Сердце?» Мы приехали. Нас уже встретили агрессивно. Мы начали делать свою работу — оказывать первую медицинскую помощь. Но дочери пациентки мешали нам, угрожали, что если мы что-то не так сделаем, они нас проклянут, посадят в тюрьму. После у пациентки произошла дыхательная сердечная остановка, мы начали проводить реанимационные мероприятия. После 30 минут усилий… реанимация… безуспешно.

Мы выразили соболезнование. На меня начали кидаться, пинать, брать за волосы, бить. Второй фельдшер и водитель пытались защитить меня от этих женщин, но они были сильнее и агрессивнее. После моих криков о помощи водитель побежал в квартиру напротив и попросил соседей вызвать полицию. Все это время меня держали за волосы и били. После на помощь пришел сам сосед и спас меня от рук этой женщины», – рассказала пострадавшая.