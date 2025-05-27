Современная МТФ создана в ТОО «Енбек» Целиноградского района. Реализация масштабного проекта была начата в 2023-м. Год спустя в строй вошла первая очередь производства, представляющая собой один корпус фермы. В нее завезли из Дании партию нетелей породы голштин.

Проделавшие огромный путь до Казахстана по воздуху, а затем часть маршрута – в грузовых фурах, породистые буренки благополучно прошли адаптационный период. Нынешней весной они одарили ТОО «Енбек» первыми телятами и в настоящее время дают молоко. Правда, голштинцам еще предстоит плотно познакомиться с автоматикой с использованием искусственного интеллекта – тандемом животноводства и «хайтека», составляющим сегодня внутренний «уклад» МТФ.

Последняя живет согласно параметрам, заданным компьютерной программой. Как это происходит на практике? Участие человека в процессах жизнедеятельности стада и получения молока сведено к минимуму. Животные самостоятельно, без участия доярок, попадают в доильный станок. На этом этапе главная фишка состоит в том, что попасть туда буренки могут только в том случае, если «разрешит» автоматика, то бишь чуткие датчики.

Включение зеленого или красного сигнала для животных зависит от того, сколько времени прошло после последней дойки каждой конкретной коровы и готова ли она к очередной процедуре. Данной информацией располагает искусственный интеллект на основании сигналов датчиков на ошейнике, который есть у каждой буренки, и памяти роботов, отвечающих за процесс доения. На наших глазах несколько коров подошли к доильному станку, но ИИ посчитал, что им туда рановато.

– Коровы стремятся на дойку из-за «конфеток» – порций вкусного корма, раздача которого в порядке поощрения сопровождает процесс доения, – поясняет генеральный директор ТОО «Енбек» Куаныш Ракишев. – Однако, как видим, доступ к дойке в соответствии с показаниями датчиков определяется роботом.

Благодаря системе искусственного интеллекта весь процесс происходит без участия людей. На всю ферму, кстати, положено лишь три работника.

Стоит отметить, что по обширному молочному блоку коровы разгуливают совершенно свободно, без принуждения выбирают себе тот или иной сектор. Могут, скажем, пойти и почесаться с помощью специального снаряда или при желании зайти в кормовой блок и поесть там... Есть на ферме и ветеринарная зона, где буренки при необходимости получают лечение, уход за копытами. Как ни крути, а за «педикюром» тоже приходится присматривать.

На МТФ действует система климат-контроля. «Умная» автоматика самостоятельно регулирует работу штор на окнах, включение вентиляционной системы для освежения воздуха и другие операции, регулирующие микроклимат внутри животноводческого помещения. Но и это еще не все: как выяснилось, весь процесс дойки также автоматизирован и выполняется­ роботами. До того как на сос­ки вымени коров будут надеты доильные стаканчики, роботы сами промывают коровье вымя, а также делают массаж. Таким образом, отпала необходимость в труде доярок, их заменили роботы. В настоящее время среднесуточный надой от каж­дой коровы составляет 22 литра. В целом ТОО ежедневно отправляет на гормолзавод Кокшетау по 12 тонн свежего молока.

Как уже было сказано выше, в «Енбеке» заняты раздоем датских первотелок, 269 буренок благополучно перезимовали на новом месте и принесли первых телят. По словам руководителя предприятия, на очереди – еще один завоз партии животных, но теперь уже ведутся переговоры с племенной фермой из Белгородской области России.

Как рассказал Куаныш Ракишев, с 2007 года хозяйство занимается­ органическим земледелием.

В 2013-м был получен сертификат, подтверждающий статус агропредприятия. Причем выращивают в «Енбеке» древнюю, известную еще с античных времен пшеницу «хорасан». Это ее зерна были найдены ни много ни мало в египетских пирамидах. Удобряют поля натуральными удобрениями, которые дает своя же ферма.

– Не могу сказать, что «хорасан» у нас дает рекордные урожаи, но на нее существует хороший, устойчивый спрос. Выращиваем также два вида чечевицы и гречки, а еще лен, – говорит сельский бизнесмен. – От взрослой коровы в течение суток образуется до 60 литров жидкого навоза. На МТФ этот объем сепарируется и после обеззараживания подвергается переработке. В итоге получаемая жижа перекачивается насосами в лагуны-накопители для ее использования затем в качестве органических удобрений.

Десять процентов навоза перерабатывается полезными микроорганизмами. Подсушенная и не имеющая запахов масса используется в виде подстилки для коров. Вот такой безотходный агротехнологический подход, при котором все продумано до мелочей.

Руководить хозяйством, с делами которого приезжают познакомиться даже высокие гости из зарубежных стран (недавно ТОО, к примеру, посетила министр сельского хозяйства Германии), Куаныш Ракишев стал еще около четверти века назад. До этого трудился директором системы потребкооперации соседнего района, а еще раньше руководил заготконторой.

В пору его прихода в «Енбек» – бывший совхоз – хозяйство фактически стало банкротом. Надо было его поднимать, ставить на рыночные рельсы, что герою нашей публикации удалось благодаря прежнему опыту работы. Он смог запустить молочно-товарную ферму на 600 голов, которая и стала основой для дальнейших планов, переходу к органическому земледелию и внедрению искусственного интеллекта.

Бизнесмен говорит, что в поис­ках полезного опыта побывал во многих странах. А каждая страна – отдельная история: везде по-разному построена экономика, бизнес. Удивляться приходилось тому, насколько основательно за рубежом подходят к закладке основ своего дела. Ведь строят там не на десятилетия, а на века. И это, безусловно, в немалой степени сказывается на успешности предприятий.

Как убежден Куаныш Боранкулович, здесь свою роль играет незыблемость права частной собственности. Она и подвигает бизнес к основательности.

Запуск роботизированной техники, безусловно, из разряда затратных бизнес-проектов. Ее стоимость – 9,3 млрд тенге. Часть этой суммы предприниматель получил в качестве займа от государства под 2,5% годовых сроком на 10 лет. Деньги были направлены на закуп оборудования и дойного поголовья. Остальные деньги – они понадобились для строительства инфраструктуры – собственные накопления семьи, а еще – кредиты.

По признанию агрария, пожалуй, самой главной проблемой для него самого, как и коллег по цеху, является­ проблема кадров. Сейчас у него в хозяйстве заняты 120 работников, а требуется 170. В 2024 году средняя зарплата енбековцев составила 290 тысяч тенге. При этом найти людей для работы в хозяйстве – та еще задача… Молодежь повально уезжает в столицу, и повлиять на ситуацию фермер не в силах. Поэтому и взялся за налаживание очень высокотехнологичного производства, чтобы уменьшить зависимость от кадрового дефицита.

Что касается собственных детей Ракишева, то его старший сын Арыстан уже работает не первый год в «Енбеке», развивает органическое земледелие. Младший сын Сагжан пять лет получал знания в Канаде, а затем в течение трех лет работал в Ванкувере. Минувшей осенью по призыву отца вернулся в родное село и тоже трудится на современной ферме.

Как убежден фермер, отечест­венным аграрным вузам пора более решительно переходить на дуальное образование, как это давно сделали в развитых странах Европы. Дело в том, что у наших студентов нет возможности изучать современную передовую технику, которая уже используется в агроформированиях страны.

Нет в университетах соответствующей материально-техничес­кой базы, нет и практики. То же самое можно сказать и о колледжах. Сделать же многомиллионные приобретения в виде техники, оборудования, которое к тому же еще и быстро устаревает, для образовательных учреждений весьма непозволительная роскошь.

Поэтому дуальное образование – веление времени, а хорошие кадры для сельского хозяйства – решаю­щий фактор развития отрасли.

В Акмолинской области в настоя­щее время воплощается в жизнь масштабный проект по созданию семи современных МТФ по опыту Северо-Казахстанской области. Пять из них уже сданы в эксплуатацию. Еще две, включая ферму в ТОО «Енбек», начнут действовать до конца текущего года.