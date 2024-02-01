Фестиваль детских песен «Әншуақ» пройдет в Казахстане

Культура и общество
127
Аменова Дана
Корреспондент

Первый фестиваль детских песен «Әншуақ» будет посвящен Международному дню защиты детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: atvmedia.ru

По информации Минпросвещения, главная цель мероприятия – популяризация национального колорита и духовной культуры нашего народа.

В рамках фестиваля с 1 февраля во всех уголках нашей страны стартует челлендж детских песен. Участие в нем может принять каждый желающий в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого необходимо разместить видео живого исполнения детской песни в социальной сети TikTok под общим хэштегом #ӘНШУАҚ.

Итоги будут подведены 1 июня в Международный день защиты детей.

Также в этот день одновременно в каждом населенном пункте страны пройдут концерты в формате Open Air, а в самой столице состоится гала-концерт фестиваля «Әншуақ»

— Уникальность фестиваля в том, что это страница духовного богатства нашей страны, и главное, он направлен на воспитание у подрастающего поколения устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных исторических, духовных, культурных ценностей, которые заложены в концепции «Біртұтас тәрбие бағдарламасы». Фестиваль призван пробудить и чувство гордости за страну, — отметила директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

В ведомстве добавили, что исполнители самых популярных песен получат путевки акимов регионов на республиканский гала-концерт, а всех его участников наградят дипломами, ценными подарками и путевками в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Подробная информация опубликована на сайте https://www.ziyatker.org/.

#Минпросвещения #фестиваль #детские песни #«Әншуақ»

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
История нашего города
Охранная грамота
«Нацфонд - детям»: Поступили первые накопления
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Его звали Сакен-серi
Мороз и лыжи – день чудесный!
«Цифра» поможет при трудоустройстве
Ради острых ощущений
Восьмерых уголовников задержали полицейские совместно с турецкими коллегами
На струнах души
У каждого своя миссия
Балтабек Куандыков: «Эра «легкой» нефти заканчивается»
Весомый задел конкурентоспособности
Дорогой жизни
Есть что почитать
Пора воспользоваться возможностью
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

«Что движет этими людьми?» – сенатор требует ужесточить от…
Количество печатных СМИ увеличилось в Казахстане
Настоящую зимнюю сказку подарила природа столичным жителям
«Ансамбль Единства» создан в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]