Фестиваль детских песен «Әншуақ» пройдет в Казахстане

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По информации Минпросвещения, главная цель мероприятия – популяризация национального колорита и духовной культуры нашего народа.

В рамках фестиваля с 1 февраля во всех уголках нашей страны стартует челлендж детских песен. Участие в нем может принять каждый желающий в возрасте от 6 до 18 лет. Для этого необходимо разместить видео живого исполнения детской песни в социальной сети TikTok под общим хэштегом #ӘНШУАҚ.

Итоги будут подведены 1 июня в Международный день защиты детей.

Также в этот день одновременно в каждом населенном пункте страны пройдут концерты в формате Open Air, а в самой столице состоится гала-концерт фестиваля «Әншуақ»

— Уникальность фестиваля в том, что это страница духовного богатства нашей страны, и главное, он направлен на воспитание у подрастающего поколения устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных исторических, духовных, культурных ценностей, которые заложены в концепции «Біртұтас тәрбие бағдарламасы». Фестиваль призван пробудить и чувство гордости за страну, — отметила директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Меруерт Медетбекова.

В ведомстве добавили, что исполнители самых популярных песен получат путевки акимов регионов на республиканский гала-концерт, а всех его участников наградят дипломами, ценными подарками и путевками в республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Подробная информация опубликована на сайте https://www.ziyatker.org/.