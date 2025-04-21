Гостям и жителям город представят насыщенную программу, включающую произведения казахской и мировой классической музыки

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

1 мая 2025 года в мегаполисе состоится фестиваль «Гүл Алматы. Flower City», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Праздничный концерт пройдет в рамках празднования 90-летия Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла и 30-летия Ассамблеи народа Казахстана

Фестиваль проводится ежегодно, начиная с 2022 года.

Главной его целью является развитие детского хорового искусства в стране и содействие раскрытию юных талантов.

«Гостям и жителям города будет представлена насыщенная программа, включающая произведения казахской и мировой классической музыки, обработки народных песен для хора, современные авторские композиции, а также музыкальное наследие различных этнических культур», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Также ранее стало известно, что 22–23 апреля в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоится международный фестиваль фольклорной музыки «Парад старинных инструментов».