Масштабное творческое мероприятие объединит мастеров, исполнителей и исследователей народных инструментов из разных стран

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

22–23 апреля в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоится международный фестиваль фольклорной музыки «Парад старинных инструментов», сообщает Kazpravda.kz

По информации МКИ, в мероприятии примут участие мастера, исполнители и исследователи народных инструментов из Казахстана, Китая, России и других стран.

Главная цель мероприятия – сохранение и популяризация редких и забытых традиций инструментального исполнительства, отражающих глубину и многообразие казахской музыкальной культуры.

Фестиваль станет уникальной площадкой для диалога между поколениями, культурами и исполнительскими школами.

В программе: мастер-классы и лекции о технологии изготовления и истории инструментов, круглый стол о проблемах сохранения и производства фольклорных инструментов, творческие встречи, концерты с участием преподавателей, студентов и приглашённых исполнителей.