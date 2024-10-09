Фестиваль национальных конных видов спорта пройдет в Астане

В рамках фестиваля будут организованы соревнования по байге и кокпару

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Федерация национальных и олимпийских видов конного спорта Астаны при поддержке столичного акимата проведет фестиваль национальных видов конного спорта, посвященный Дню Республики и 30-летнему юбилею маслихатов Казахстана, сообшает Kazpravda.kz

По информации столичного акимата, в рамках фестиваля будут организованы соревнования по байге и кокпару.

Соревнования пройдут 11-12 октября на ипподроме «Казанат».

Спортивное состязание стартует 12 октября в 11:00. Общий призовой фонд составил 20 млн тенге.

Также в рамках фестиваля пройдет турнир по кокпару для наездников из северных регионов.

Отборочные матчи пройдут 11 октября с 09:00 до 17:00. Финальные игры начнутся 12 октября в 09:00.