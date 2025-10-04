В честь 80-летия продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирного дня продовольствия в Астане состоялся фестиваль яблок, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, студенты, фермеры и эксперты аграрного сектора.

Фестиваль стал платформой для обмена опытом между фермерами, молодежью, специалистами и международными организациями, объединяя усилия в продвижении устойчивых и инклюзивных агропродовольственных систем.

«Фестиваль яблок — это не только праздник урожая, но и напоминание о наших глубоких сельскохозяйственных традициях и значении продовольственной безопасности. Мы видим растущий интерес молодежи к сельскому хозяйству, инновациям и международному сотрудничеству, что вселяет уверенность в устойчивое будущее отрасли», - подчеркнул на открытии вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков.

Программный координатор ФАО в Казахстане Жаныл Бозаева отметила, что фестиваль символично проходит именно в Казахстане, на земле, где предгорья Иле Алатау Тянь-Шаня считаются родиной яблок.

«Здесь заложено уникальное природное и культурное наследие, которое сегодня объединяет нас всех. ФАО вместе с Министерством сельского хозяйства и Посольством Королевства Нидерландов отмечает 80-летие своей работы и Всемирный день продовольствия, напоминая о важности совместных усилий для устойчивого будущего. Мы верим, что такие инициативы укрепляют партнёрство, вдохновляют молодёжь и открывают новые возможности для развития агропродовольственных систем в Казахстане и за его пределами», - сказала она.

Ключевым событием стала презентация Института плодовощеводства «Апорт: сердце каждого яблока», посвящённая знаменитому казахстанскому сорту. Гостей ознакомили с историей сорта, архивными материалами.

Особое внимание было уделено подрастающему поколению: в рамках сессии «Молодежь, агроблогеры и инновации» обсуждались международные программы, стажировки и цифровые инструменты от ФАО и партнеров, таких как World Food Forum National Youth Chapter и Youth Food Lab.

Для привлечения молодежи к деятельности ФАО была представлена информация о программах стажировок, волонтерства, стипендий и карьерных возможностях.

В рамках фестиваля работала ярмарка «Апорт», на которой были представлены лучшие сорта яблок и продукция фермеров из Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Посетители приняли участие в лотерее «Яблочный шанс».