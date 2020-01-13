Фейковую информацию о медстраховке рассылают казахстанцам в WhatsApp

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Недостоверную информацию о медицинском страховании рассылают казахстанцам в мессенджере WhatsApp. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Сейчас через мессенджер WhatsApp идет рассылка по принятию нового Кодекса вместе с приложенным аудиофайлом, где указано, что необходимо заключение договора и озвучивается "предостережение" для граждан. Хотела бы обратить внимание, что это фейковая информация – если внимательно послушать аудиофайл, станет понятно, что речь идет о Российской Федерации и о федеральном законе о медицинском страховании. Никакого отношения к нашему законодательству данная информация не имеет", – заявила Бюрабекова.
Она отметила, что Минздрав будет обращаться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности распространителей таких сообщений.
Напомним, с 2020 года в Казахстане начало работать обязательное медстрахование – теперь лечиться по страховке можно как в государственной, так и в частной клинике. На данный момент все казахстанцы считаются условно застрахованными, но до апреля этого года всем гражданам нужно определить свой статус.