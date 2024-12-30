Финансирование прикладной науки в РК увеличили до 476,9 млрд тенге

Число организаций, занимающихся научными исследованиями, в Казахстане выросло до 425, что на 11 единиц больше, чем в 2022 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Увеличено государственное финансирование прикладной науки на 2024-2026 годы до 476,9 млрд тенге (из них ПЦФ – 211 млрд тенге, ГФ – 198 млрд тенге, ГФ коммерциализации – 67,9 млрд тенге). Численность научного персонала достигла 25,4 тысяч человек (+13% к предыдущему году).

В целях привлечения молодежи в науку между МНВО и АО «Отбасы банк» подписано соглашение о сотрудничестве по программе льготного кредитования для молодых ученых на 2023-2027 годы АО «Отбасы банк» в рамках соглашения 1 декабря 2023 года запустило программу ипотечного кредитования для молодых ученых. Максимальная сумма кредита составит 20 млн тенге, срок займа - 19 лет. По итогам 8 месяцев 2024 года выдано 290 квартир. Это создает дополнительные стимулы для молодых ученых оставаться в Казахстане и развивать науку в стране.

На безвозмездной основе молодым ученым передано 20 квартир. В 2023 году 809-ти ученым присуждены гранты на прохождение научных стажировок в ведущих центрах мира. На данный момент по итогам 2-х заседаний Республиканской комиссии 80 претендентам одобрено прохождение научных стажировок. Особое внимание уделяется созданию условий в подготовке научных кадров (докторов PhD), увеличен госзаказ в докторантуру до 1,9 тыс. мест.