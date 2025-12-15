Финпирамида «S-Group» выдавала себя за британский инвестфонд в Астане

Закон и Порядок
93

Департаментом АФМ по г.Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»), сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АФМ, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год.

Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.

Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге. На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается, добавили в АФМ.

#расследование #финпирамида #S-Group

