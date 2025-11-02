В структуре клуба ожидаются изменения, направленные на его развитие, для чего потребуется серьезное финансирование и системная работа, передает Kazpravda.kz

Фото: ФК "Актобе"

Новый футбольный стадион на 34 980 мест уже начали возводить в микрорайоне «Алтын орда». Завершено ограждение территории, продолжаются подготовительные работы к строительству.

Побывав на строительной площадке, аким области Асхат Шахаров рассказал о развитии футбола в регионе и поддержке массового спорта.

Он также подчеркнул важность развития местных футбольных клубов и создания условий для подготовки спортсменов высокого уровня.

«Главой государства было поручено построить новую футбольную академию, ведь если мы хотим готовить спортсменов высокого уровня, необходимо создать для них соответствующие условия. В Актюбинской области в прошлом году мы уже открыли собственную академию. Наша цель развивать местные клубы, массовый спорт и качественную подготовку, чтобы воспитывать игроков для национальной сборной. Необходимо, чтобы все условия для этого были на местах», - конкретизировал Асхат Шахаров.

По словам акима области, в настоящее время ведутся переговоры о приватизации футбольных клубов, вопрос находится на стадии согласования. Планируется, что до конца года он будет полностью решен, после чего ФК «Актобе» также перейдет в частную собственность. В структуре клуба ожидаются изменения, направленные на его развитие, для чего потребуется серьезное финансирование и системная работа.

Асхат Шахаров подчеркнул, что подобные амбициозные проекты реализуются исключительно благодаря поддержке Президента страны. А все эти меры обеспечат устойчивое развитие футбола, позволят воспитывать спортсменов для национальной сборной и создавать условия для здорового досуга жителей региона.