FLORA CITY STROY продавали квартиры в несуществующем ЖК в Алматы

За квартиры люди вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дольщики одного из алматинских ЖК заявили о мошенничестве. С заявлением они обратились в управление полиции Бостандыкского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК

– По словам потерпевших, руководитель ТОО "FLORA CITY STROY" продавала квартиры в несуществующем ЖК: заключала предварительные договоры, однако по предполагаемому месту возведения жилого комплекса строительные работы не производились. За квартиры граждане вносили первоначальный взнос от 5 до 20 млн тенге. По уголовному делу на данном этапе расследования 15 человек. Следствие продолжается, – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавил он.