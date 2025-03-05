Авиакомпания Fly Arystan нарушила антимонопольное законодательство

Авиация
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Антимонопольный орган выявил признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны авиаперевозчика Fly Arystan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

В ходе анализа установлено, что стоимость авиабилетов увеличивалась за счет скрытых доплат, автоматически добавляемых на различных этапах бронирования.

«В частности, авиаперевозчик повышал стоимость авиабилета путем взимания комиссии за транзакцию при реализации авиабилетов. Это так называемый drip pricing, капельное ценообразование, которое вв европейском законодательстве вообще запрещено. Данные факты мы выявили, вынесено было уведомление в отношении авиаперевозчика о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, которое в последующем было исполнено», - отметил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров в ходе коллегии ведомства

В настоящее время в производстве агентства находится антимонопольный анализ в отношении рынка внутренних авиаперевозок.

#цены #АЗРК #Fly Arystan

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