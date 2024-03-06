Форум женщин Казахстана стартовал в Астане

Форум собрал более 500 участниц со всех регионов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице проходит форум женщин Казахстана, посвященный 25-летию со дня создания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Женский форум собрал более 500 участниц со всех регионов Казахстана. Это известные политические и общественные деятели, журналисты, представительницы сфер предпринимательства, образования и науки, многодетные матери и другие.

Основной целью мероприятия стало обсуждение роли женщин в современном обществе, а также инициативы, направленные на обеспечение их самореализации и участия в политической жизни страны, обмен опытом.

Форум начался с выставки современного изобразительного искусства, посвященной Международному женскому дню - 8 марта. Экспозиция включает в себя 25 работ современных авторов, выполненных в различных стилях и техниках. Каждый художник запечатлел женский образ, вложив в него особое содержание и смысл.

Участники выставки представили свое видение роли женщины в семье и карьере, ее многогранную сущность и исключительное предназначение.

В мероприятии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, министр культуры и информации РК А. Балаева, заместитель акима города Астаны Е. Байкен, секретарь партии Amanat, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Ш. Каринова, председатель Правления АО «Самрук-Казына» Н. Жакупов и другие представители различных сфер.

Форум продолжится выступлениями спикеров в формате TEDX.