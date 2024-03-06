Форум женщин Казахстана стартовал в Астане

Культура и общество
116
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Форум собрал более 500 участниц со всех регионов

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В столице проходит форум женщин Казахстана, посвященный 25-летию со дня создания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Женский форум собрал более 500 участниц со всех регионов Казахстана. Это известные политические и общественные деятели, журналисты, представительницы сфер предпринимательства, образования и науки, многодетные матери и другие.

Основной целью мероприятия стало обсуждение роли женщин в современном обществе, а также инициативы, направленные на обеспечение их самореализации и участия в политической жизни страны, обмен опытом.

Форум начался с выставки современного изобразительного искусства, посвященной Международному женскому дню - 8 марта. Экспозиция включает в себя 25 работ современных авторов, выполненных в различных стилях и техниках. Каждый художник запечатлел женский образ, вложив в него особое содержание и смысл.

Участники выставки представили свое видение роли женщины в семье и карьере, ее многогранную сущность и исключительное предназначение.

В мероприятии приняли участие председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, министр культуры и информации РК А. Балаева, заместитель акима города Астаны Е. Байкен, секретарь партии Amanat, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Ш. Каринова, председатель Правления АО «Самрук-Казына» Н. Жакупов и другие представители различных сфер.

Форум продолжится выступлениями спикеров в формате TEDX.

#Астана #форум #женщины

Популярное

Все
В стремлении к гармонии женщины-полицейские встали на... гвозди
Этот спектакль не любят железнодорожники
О любовных перипетиях аристократов
Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе
У него нет пафоса, у него летающие коровы
Зачем минируют реки Алтая?
Сразу 14 коммунальных предприятий Костанайской области повышают тарифы на свои услуги
Вино из одуванчиков
«Верховной» культуре придется потесниться
Арал: пусть небольшой, но реальный вклад
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
Деньги на питание школьников, перечисляемые из городского бюджета, не всегда используются по назначению
Как большегрузы «убивают» наши дороги
Выплаты в честь 8 марта
В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года
Песня остается с человеком
Будущее – за молодыми
Инвестиции в недра
Пастбища особого назначения
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Арестован вице-министр культуры и спорта
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
Фестиваль сильнейших роботов
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
Первый казахстанский центр акынов-айтыскеров, жыршы-термеши…
Какие мероприятия пройдут к 8 марта в Астане
Профессиональная мама вырастила 18 детей в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]