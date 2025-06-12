Фотоловушка засняла ирбиса в Алматинской области

Экология,Природа
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Дана Аменова
корреспондент

На видеозаписях видно, что краснокнижный хищник систематически патрулирует свою территорию

Фото: https://t.me/qazfwc

На территории Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» был зафиксирован снежный барс (Panthera uncia), занесённый в Красную книгу Казахстана, с помощью установленной там долгосрочной фотоловушки, сообщает Kazpravda.kz

На видеозаписях видно, что барс систематически патрулирует свою территорию. По результатам наблюдений, он контролировал эту местность в течение примерно четырёх месяцев. Эти данные являются ценным материалом для изучения ареала обитания и поведения снежного барса.

Недавно на территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесённый в Красную книгу Казахстана.

Кроме того, в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана.

Также ранее стало известно, что в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.

А на территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попал снежный барс, занесённый в Красную книгу Казахстана.  

Подробнее о том, что в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала редкий и скрытный вид хищника – снежного барса, можно почитать здесь.

#снежный барс #ирбис #нацпарк #фотоловушка

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