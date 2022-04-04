Фуры с турецкой тканью на 280 млн тенге угнали в Алматинской области

Полицейские Алматинской области раскрыли кражу дорогостоящей ткани, которую перевозили в двух фурах. Один из подозреваемых, оказавшийся 42-летним местным жителем, задержан и помещен под стражу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Жамбылском районе, где 28 марта в полицию обратился житель Алматы, у которого близ села Актерек угнали две автофуры с дорогостоящим грузом.

Как оказалось нанятые им два водителя-дальнобойщика перевозили из Турции в Алматы дорогую ткань, используемую для штор. Грузовики с тканью угнали, когда водители остановились на отдых у одного из придорожных кафе.

Владелец груза оценил свой ущерб в более чем 280 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским при содействии оперативников областного департамента удалось разыскать угнанные фуры в соседнем Карасайском районе. Выяснилось, что ткань уже успели перегрузить и вывезти в Алматы.

«Местонахождение груза и лиц, причастных к его похищению, удалось установить в течение двух суток. Один из подозреваемых, 42-летний мужчина из села Турген Енбекшиказахского района, был задержан и доставлен в полицию. Задержанный уже сознался в краже. Турецкая ткань найдена и возвращена в полной сохранности законному владельцу», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматинской области Асхат Данияр.

Расследование по факту проводится по уголовной статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Задержанный мужчина помещен под стражу в ИВС. Розыск и задержание остальных подозреваемых продолжаются.