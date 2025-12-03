Когда мальчику было полтора года, родители стали замечать, что их ребенок отличается от других. В семь лет врачи поставили Ермаку диагноз «аутизм». Однако это не мешает юному устькаменогорцу жить полноценной жизнью. В этом большая заслуга семьи, которая его любит и верит в него.

Чтобы лучше понимать сына, мама Елена выучилась на эргопедагога – специалиста, помогающего особенным людям освоить необходимые навыки. Она планирует открыть свой кабинет и помогать семьям, столкнувшимся с проблемами в развитии детей. Ермак еще несколько лет назад не мог самостоятельно одеваться, новые места вызывали у него стресс. Но сегодня он с удовольствием посещает тренировки по футболу.

Возможность заниматься этим видом спорта появилась благодаря проекту Uni Football League. Его запустили в 2023 году в Астане по инициативе общественного фонда Bolashak Charity. Со временем он пришел и в другие города страны. Сейчас в инклюзивных секциях по республике занимаются более ста детей. Среди тех, кто нашел себя в этом проекте, есть и Ермак Черняков.

Недавно мальчик вместе с ребятами побывал на республиканском турнире в столице Казахстана, где собрались особенные команды из десяти городов страны. Поездка детей стала возможной благодаря поддержке компании «Казцинк».

– Путь не был простым. На первых тренировках Ермак расстраивался, не понимал, что нужно делать, – рассказывает мама мальчика Елена Чернякова. – Со временем стал играть, научился работать в команде. На соревнованиях в Астане я поняла, что мой ребенок может сохранять эмоциональное равновесие и вести себя осознанно. Перед турниром он подошел ко мне и сказал: «Мама, давай быстрее, а то опоздаем на футбол!» Это была его осознанная фраза, представляете!

После поездки родные стали отмечать у ребенка колоссальные изменения: появилась развитая речь, вырос интерес к тому, что происходит вокруг. Мальчик обзавелся друзьями, его день расписан буквально по минутам. Занятия у репетира, тренировки по футболу, танцы… Родные уверены, что впереди у Ермака еще много открытий и достижений.