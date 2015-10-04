Футболист "Манчестер Сити" забил 5 голов за 20 минут в АПЛ
Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Ньюкасл" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Англии со счетом 6:1, сообщает Kazpravda.kz.
Пять мячей на счету Серхио Агуэро (42-я, 49-я, 50-я, 60-я, 62-я минуты), еще один гол у победителей забил Кевин Де Брейне (53). В составе гостей отличился Александр Митрович (18).
Аргентинский форвард стал пятым игроком в истории Премьер-лиги, кому удалось забить пять мячей в одном матче. Ранее это удавалось Джермейну Дефо (за 36 минут), Алан Ширеру (54), Энди Коулу (65) и Димитару Бербатову (68). Кроме того, "Манчестер Сити" забил 6 голов за 20 минут, что стало новым рекордом Премьер-лиги.
Агуэро забил пять мячей за 20 минут, а 22 сентября нападающему "Баварии" Роберту Левандовски в матче чемпионата Германии с "Вольфсбургом" удалось сделать пента- трик за 9 минут.
"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице (18 очков).