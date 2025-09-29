Накануне матча группового этапа Лиги Чемпионов по футболу между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера «Реала» Хаби Алонсо и полузащитника Федерико Вальверде, сообщает Kazpravda.kz

Фото автора

Отвечая на вопросы журналистов, Алонсо поделился опасениями от предстоящей встречи.

– Конечно, есть вещи, которых мы опасаемся, так как «Кайрат» является командой, прошедшей в общий этап Лиги Чемпионов. На своем пути они выбили шотландский «Селтик» из квалификационного раунда. Завтра мы не сомневаемся, что играя у себя дома, они максимально будут готовы к встрече, – заявил Алонсо.

Также главный тренер «Реала» дал оценку футболистам «Кайрата», сказав, что клуб проанализировал своего соперника и имеет полное представление об отдельных игроках.

– Теперь я знаю футболистов «Кайрата» лучше, чем раньше. И нас ждет интересная игра, – сказал Алонсо.

В свою очередь полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде отметил теплый прием, который устроили мадридцам алматинцы.

– Несмотря на позднее время, видеть болельщиков «Реала» в аэропорту и у гостиницы было приятно. Нас радует, что несмотря на большое расстояние от Испании, здесь любят нашу команду. Для нас большая честь играть в Алматы, и я надеюсь, что мы сможем подарить победу нашим болельщикам, – сказал Вальверде.

Напомним, что матч между алматинским «Кайратом» и мадридским «Реалом» состоится 30 сентября в 21.45 по времени Астаны на Центральном стадионе в Алматы.