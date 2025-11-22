Футбольную академию строят в Жамбылской области

Футбол
5

В регионе дан старт строительству новой футбольной академии. В церемонии закладки капсулы принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, который подчеркнул важность проекта для развития детско-юношеского футбола и подготовки будущих профессиональных спортсменов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жамбылской области

Ербол Карашукеев подчеркнул, что Жамбылская область всегда занимала особое место в развитии отечественного футбола и воспитала многих известных игроков. Он добавил, что строительство академии станет важным шагом в укреплении системы подготовки юных спортсменов и создаст условия для дальнейшего роста футбола в регионе.

В церемонии также участвовали генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория и исполнительный директор благотворительного фонда Halyk Галымбек Жаксылыков. По их оценке, реализация проекта позволит сформировать новое поколение футболистов, способных достойно представлять страну на высоких уровнях соревнований.

Свои поздравления высказали и известные спортсмены — футбольный ветеран Георгий Хутиди и воспитанник ФК «Тараз» Нуркен Мазбаев, поблагодарившие инициаторов и партнёров проекта.

Стоимость проекта составляет около 3,5 млрд тенге.

Академия будет оснащена современными тренировочными площадками и оборудованием, а процесс подготовки выстроят на научных методиках под руководством опытных тренеров.

Для юных спортсменов будет построено общежитие на 100 мест.

Завершение строительства ожидается в 2027 году.

Проект реализуется совместно Казахстанской федерацией футбола, благотворительным фондом Halyk и акиматом Жамбылской области.

#Спорт #Жамбылская область #футбольная академия

