Гастроли, премьеры, награды: театр «Астана Балет» подвел итоги года

Театр,Итоги года
Центральным событием года стала премьера балета-кантаты Carmina Burana Карла Орфа

Фото: пресс-служба театра

2025 год для театра «Астана Балет» был насыщен конкретными результатами. За сезон представлено 5 премьер, из них 3 – национальные хореографические миниатюры, показано 83 спектакля, аудитория составила около 50 тысяч зрителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По данным министерства, театр провел гастроли в Павлодаре, Алматы и Костанае, последовательно расширяя свое присутствие в регионах.

Центральным событием года стала премьера балета-кантаты Carmina Burana Карла Орфа – масштабная постановка с участием балета, солистов, хора и симфонического оркестра. Спектакль стал художественной кульминацией XIII театрального сезона и по итогам года был признан «Балетом года» профессиональным сообществом.

Международный вектор был усилен успешным выступлением на Cheonan World Dance Festival 2025 в Южной Корее, где театр завоевал серебряную медаль. Хореографические миниатюры из программы «Наследие Великой степи» вновь подтвердили конкурентоспособность национальной хореографии на мировой сцене и закрепили за театром статус яркого культурного представителя Казахстана.

В репертуар 2025 года вошел и новый двухактный балет «Два ковра», расширив жанровое и стилистическое поле театра. К государственным праздникам были подготовлены новые хореографические миниатюры, представленные в рамках концертной программы «Мәңгі ел».

Год ознаменовался и персональными достижениями. Артисты театра удостоены государственной награды «Ерен еңбегі үшін», а главный балетмейстер и ведущий солист вошли в число номинантов престижной международной премии Benois de la Danse 2025.

