Газовые разборки

В Атырау предприниматели не могут подключить новые объекты к сетям газоснабжения.

С сентября прошлого года Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» отказал 37 субъектам предпринимательства в получении технических условий на подключение объектов к сетям газоснабжения, ссылаясь на мораторий.

Как рассказали в палате предпринимателей Атырауской облас­ти, к ним поступило обращение от субъектов частного предпринимательства, которые пожаловались на то, что вынуждены нести финансовые потери по причине отказа производственного филиала «КазТрансГаз Аймак» подключить их объекты к сетям газоснабжения.

Предприниматели взяли кредиты в финансовых организациях, построили объекты, однако не могут ввести их в эксплуатацию по причине отсутствия отопления. Тогда как платежи по кредитам уже идут.

Данная проблема рассмотрена на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. По информации первого заместителя Атырауского филиала «КазТранс­Газ Аймак» Серика Кыдырова, такая ситуация в регионе наблюдается с сентября прошлого года.

– Заявки от физических лиц и социальных объектов на подключение газа одобряются только по согласованию с головным офисом. Причина отказа – нехватка топлива. На сегодня автоматическая газораспределительная станция (АГРС) «Финская» работает на максимальной мощности. В связи с этим подана заявка в областной акимат, начата работа по подготовке ПСД работ по реконструкции данной АГРС. Кроме того, идет реконструкция магистрального газопровода Макат – Северный Кавказ, что также сказывается на отсутствии дополнительных объемов, – сказал Серик Кыдыров.

В поддержку монополиста высказались представители управления магистральных газопроводов «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия». По словам главного инженера предприятия Мурата Еримбетова, имеющееся оборудование сейчас работает на 105%. В случае если мощность будет увеличена, вся система может дать сбой.

– Имеющееся оборудование используется для поставки газа всем жизнеобеспечивающим предприятиям города. Если увеличить мощность, то оно может выйти из строя. АГРС «Финская» была построена еще в 1994 году. Мы не раз писали письма в

акимат с просьбой внести ее реконструкцию в перспективный план развития города, так как пот­ребление газа постоянно растет. Только в 2021 году этот вопрос нашел положительное решение. В случае реконструкции мощность объекта увеличится с 50 до 120 кубометров в час. Работы по реконструкции АГРС «Спутник» были начаты в 2019 году, но до сегодняшнего дня еще не завершены, – отметил Мурат Еримбетов.

Заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Асан Нургалиев в свою очередь проинформировал, что работы по реконструкции АГРС «Финская» были внесены в перспективный план развития города в прошлом году. На сегодня идет разработка ПСД, которую планируют завершить в июле. Далее акимат планирует запросить средства из республиканского бюджета.

С просьбой проверить законность действий «КазТрансГаз Аймак» предприниматели обратились и в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Атырауской области. По итогам проверки решение монополиста признано незаконным, возбуждено административное дело, материалы направлены в суд.

Действиями монополиста возмущена и президент общественного объединения «Защита прав потребителей» Балжан Досмухамбетова.

– На публичных слушаниях и на общественном приеме причиной отказа в выдаче технических условий предпринимателям представители «КазТрансГаз Аймак» сначала называли одну – это мораторий, потом – вторую, что идет ремонт сетей. Когда подавали заявку на повышение тарифа, предприятие предоставляло договоры на покупку газа с увеличением объемов газа почти в 2–3 раза. А сейчас вы говорите, что нет объемов. Где правда? Все эти материалы необходимо предоставить суду, – подчеркнула Балжан Досмухамбетова.

С заверениями представителей монополиста о том, что не хватает объемов газа, также не согласен заведующий сектором уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана по Атырауской области Сарсенбай Жолдыбаев. В подтверждение своих слов он представил официальное письмо АО «Интергаз Центральная Азия» с данными о полной загрузке газовых сетей. Причина отказа предпринимателям также является некорректной.

– На обращение субъектов бизнеса вы ответили отказом, сославшись на приказ № 75, где сказано о введении моратория на подключение новых объектов к сетям газоснабжения. Тогда как спустя три дня издается приказ № 76, где оговаривается, что действие моратория не распространяется на социальные объекты. Оказывается, есть такой приказ, почему его скрыли от нас? Все материалы мы нап­равим в суд, наши специалис­ты также примут участие в судебном заседании. Два объекта предпринимательства, которые обратились к нам, – это детский сад и спорткомплекс, то есть социальные объекты. Но в приказе подчеркивается, что объекты должны находиться в государственной собственности, тогда как это противоречит закону, – пояснил Сарсенбай Жолдыбаев.