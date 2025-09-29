Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой, передает официальный сайт акимата Астаны, сообщает Kazpravda.kz
В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.
Они расположены по следующим адресам: ул.Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/2, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), уч. 9А, Герцена 6Б.
На сегодня средние цены на уголь в Астане составляют: Шубаркуль – 18 000 тг за тонну; Каражыра – 18 500 тг за тонну; Майкуба – 15 500 тг за тонну.
Напомним, в городе функционирует горячая линия по номеру «109», где предоставляется необходимая информация о наличии, цене и точках реализации угля.