Где в Нур-Султане появятся ледовые городки и горки

В уходящем году в рамках новогодней традиции во всех районах города Нур-Султана будут обустроены ледовые городки и горки, которые стали для астанчан излюбленным местом активного отдыха, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В уходящем году ледовые городки и горки на территории района "Байконур" будут обустроены возле Дворца "Жастар", парка имени Кемаля Ататюрка, в жилых массивах "Өндіріс" и "Кирпичный".
В районе "Есиль" места для массовых катаний и игр будут обустроены на территории ЭКСПО, Ботанического сада, ТРЦ "Хан шатыр", "Керуен", парка "Жетісу", микрорайона "Жағалау", зеленого квартала, жилых массивов "Пригородный" и "Үркер".
В Сарыаркинском районе горки и катки появятся на реке Есиль, а также возле СК "Астана", по улице Қосшығұлұлы 17, ЖК "Тамыз", возле театра танца "Наз", на пересечении улиц Герцена и Окжетпес, по улице Гете 10 и №187.
В районе "Алматы" астанчане смогут весело и активно провести время на катках и горках на площади у монумента "Қазақ елі", в парке "Жерұйық", на набережной реки "Акбулак", в парке "Жастар", около Дворца школьников, в Президентском парке, рядом с рестораном "Ренессанс", в триатлон-парке, в микрорайоне "Сарайшық", в жилых массивах "Железнодорожный", "Интернациональный" и "Мичурино".