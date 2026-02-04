Разговор о радиации у обыч­ных людей, далеких от нау­ки, почти всегда вызывает тревогу. Однако, обсуждая проблему радиофобии, эксперты подчеркивают: сегодня важно рассматривать ее не только с точки зрения физики, но и с позиций психологии, а также учитывать современные особенности распространения информации.

– Яркий пример – обсуждение строительства атомной электростанции. Казахстан уже сегодня сталкивается с дефицитом электроэнергии, и, по прогнозам, в будущем он будет только нарас­тать. Традиционные ресурсы – уголь, нефть, газ – исчерпаемы, а существующие генерирующие мощности практически полнос­тью загружены. Гидроэнергетика также имеет ограничения и во многом зависит от водных ресурсов сопредельных государств, в том числе Китая. Очевидно, что нашей экономике просто необходима атомная электростанция. Это факт. А вот негативный фон в дискуссии питается эмоциями – воспоминаниями из прошлого, например, о Чернобыльской катастрофе. Все о ней помнят, хотя далеко не все знают детали. И уж тем более не всем хватает знаний о повседневной, рутинной и безопасной работе атомных электростанций, – поясняет опытный физик, профессор Инновационного Евразийского университета в Павлодаре, кандидат технических наук, академик Международной академии информатизации Асен Асамбаев.

Этот информационный перекос сегодня усугубляется развитием социальных сетей. Профессора возмущает, что сейчас непроверенную или искаженную информацию легко разместить где угодно. Доморощенных специалистов стало очень много, а критическое мышление у пользователей соцсетей зачастую отсутствует, констатирует эксперт. А потому радиофобия распространилась из самой сложной плоскости ядерной энергетики и на бытовой уровень: даже в век искусственного интеллекта остается категория людей, которые заявляют о якобы губительном вреде для здоровья электромагнитного и радиочастотного излучения от домашней техники, компьютеров, антенн и так далее. При этом в числе радиофобов не найти физиков, хотя, по логике, именно они, как обладающие максимумом знаний, должны были стараться обезопасить хотя бы себя и свои семьи.

– Радиация и электромагнитное излучение – не «неизвестная угроза», а одни из самых подробно исследованных физи­ческих явлений. Наука знает все о работе мобильной связи, Wi-Fi и всех бытовых приборов. Нас окружают излучения постоянно, где бы мы ни находились, это часть природы. Раз они изучены – значит, их можно и безопасно использовать, – подчеркивает Асен Жетпысбаевич.

С точки зрения науки изучение явления затрагивает абсолютно все нюансы – как положительные, приносящие пользу человеку, так и отрицательные. Именно поэтому потенциальное вредное воздействие также давно исследуется и известно. А соответственно, строго нормируется. Существуют ГОСТы, строительные нормы и правила, которые регламентируют допустимые уровни излучений. Причем разрешенные значения закладываются с большим запасом безопасности и в разы ниже уровней, при которых фиксируется вред здоровью. Это касается как атомной энергетики, так и мобильной связи, Wi-Fi и бытовых приборов. Профессор отмечает, что, например, в США и Европе нормы гораздо выше, чем на постсоветском пространстве.

В повседневной жизни человек действительно окружен техникой – телефонами, компьютерами, бытовыми приборами. Однако все они не работают одновременно, а стены и перегородки зданий существенно ослабляют электромагнитные волны. Чтобы реально превысить регламентированные нормы, нужно, условно говоря, сидеть внутри микроволновки.

– С точки зрения физики, чем меньше прибором потребляется энергии, тем ниже интенсивность его излучения. А даже не ученым известно, что все современные технологии направлены на снижение энергопотребления. И это как вопрос экономии, так и сокращения воздействия излучением. Последние модели смартфонов излучают принципиально меньше, чем первые мобильные телефоны. Помните, какие раньше были большие, тяжелые батареи в сотовых? Сети 4G и 5G опять же снижают среднюю мощность излучения по сравнению с предыдущими стандартами, потому что направлены на энергоэффективность. Как и бытовая техника с классами энергоэффективности A+ и выше воздействует на окружающее пространство слабее, чем старые холодильники или стиральные машинки. Прогресс в этой сфере работает против радиофобии, а не в ее пользу, – заверяет Асен Асамбаев.

Домыслы и страхи рождаются там, где есть невежество или информационный вакуум. Для страны, имеющей наследие Семипалатинского полигона, это, казалось бы, очевидно. Открытый мониторинг, публикация данных и доступные разъяснения способны принести куда больше пользы, чем замалчивание проблем, отмечает эксперт. Избытка объективных знаний в этой сфере быть не может: они всегда работают на пользу обществу.