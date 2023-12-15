Gelandewagen с миллионным штрафом задержали в Алматы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Сотрудники департамента полиции Алматы отправили машину на штрафстоянку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города
Как сообщается, злостного правонарушителя полицейские выявили в общем потоке машин с помощью автоматизированной системы «Қорғау – опасный водитель».
Общая сумма долга по административным штрафам за нарушения ПДД у водителей автомашины Mercedes составила 1 млн 176 тысяч 450 тенге.
«Автотранспорт водворен на специализированную штрафную стоянку. Проводится работы по взысканию штрафов за нарушения правил дорожного движения», — заключили правоохранители.