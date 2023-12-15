Gelandewagen с миллионным штрафом задержали в Алматы

Сотрудники департамента полиции Алматы отправили машину на штрафстоянку, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Алматы

Как сообщается, злостного правонарушителя полицейские выявили в общем потоке машин с помощью автоматизированной системы «Қорғау – опасный водитель».

Общая сумма долга по административным штрафам за нарушения ПДД у водителей автомашины Mercedes составила 1 млн 176 тысяч 450 тенге.