Преступность снизилась в Казахстане

В Казахстане снизился уровень преступности. Наиболее ощутимый спад наблюдался по преступлениям средней степени тяжести – на 17,9%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ГП РК.

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По информации ГП, уровень преступности в Казахстане снизился на 15,2%, с 116 101 до 98 454. По особо тяжким преступлениям снижение составило 4,1%; по тяжким преступлениям – 16,5%; по преступлениям средней степени тяжести – 17,9%; по преступлениям небольшой степени тяжести – 9,8%.

В рамках надзора за следствием прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 57 человек.

671 человек освобожден прокурорами из служебных помещений и изоляторов.

Количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 14%.

9 человек оправданы по актам прокуроров, добавили в ГП.