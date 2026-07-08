Генпрокуратура усиливает правовое взаимодействие с ОАЭ

Закон и Порядок

Генеральный прокурор Берик Асылов в стенах Генеральной прокуратуры провел встречу с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем руководителя Судебного департамента Абу-Даби Юсефом Аль Абри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Генпрокуратура

В переговорах принял участие посол Объединенных Арабских Эмиратов  в Казахстане Мохамед Саид Альарики, Генеральный прокурор Абу-Даби Али Аль Блоши и руководитель Управления судебного надзора Абу-Даби Али Аль Шаер.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере верховенства закона и защиты прав человека, в том числе и экстрадиции разыскиваемых лиц по уголовным делам — как практический инструмент неотвратимости наказания и защиты интересов граждан обеих стран. Отдельно делегации представлен масштаб цифровой трансформации Генеральной прокуратуры Казахстана и ключевые достижения, которые позволили перейти от цифрового учёта — к прогнозу, аналитике и профилактике рисков.

«Сегодня 94% уголовных дел расследуются в электронном формате — от момента регистрации заявления до исполнения приговора. По сути, правосудие полностью уходит в цифру», —  заявил глава надзорного ведомства.

Полностью оцифрован и административный процесс, защита бизнеса,  обращения граждан и другое. Успешно функционируют 7 межведомственных IT-систем, которые интегрированы с более чем 300 базами госорганов. Совместно с Казахтелекомом создан Антиколл-центр по перехвату звонков мошенников по всей стране. За год его работы перехвачено более 1 миллиона звонков. Эти и другие меры положительно влияют на снижение преступности. Успешный опыт Генеральной прокуратуры Казахстана по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта вызвал большой интерес у иностранных партнеров.

Встреча подтвердила высокий уровень доверия между профильными органами двух стран и обоюдную готовность к сотрудничеству. Достигнутые договорённости укрепляют систему трансграничного правосудия в интересах граждан Казахстана и ОАЭ. За последние три года ОАЭ выдали Казахстану 15 разыскиваемых лиц.

Взаимодействие продолжается по вопросамвыдачи преступников, правовой помощи по уголовным делам и обеспечению защиты инвестиций.

«Для преступника в современном мире не остаётся тихих гаваней. И именно на языке верховенства закона и защиты прав человека Казахстан выстраивает диалог со всеми международными партнёрами», — отметил Берик Асылов.

Органы прокуратуры продолжат системную работу по защите интересов Казахстана на международной арене и обеспечению безопасности граждан внутри страны.

#Генпрокуратура #ОАЭ #право

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