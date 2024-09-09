Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане

По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом
Глава государства принял генерального секретаря Всемирной туристcкой организации ООН Зураба Пололикашвили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю Организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.
Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с Организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.
Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.
В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления расширения партнерства Казахстана с Всемирной туристcкой организацией ООН. Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене.