Генсек Всемирной туристcкой организации ООН высоко оценил уровень организации ВИК в Астане

Президент , ВИК - 2024
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял генерального секретаря Всемирной туристcкой организации ООН Зураба Пололикашвили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю Организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.

Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с Организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.

Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления расширения партнерства Казахстана с Всемирной туристcкой организацией ООН. Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене.

#Токаев #генсек #ВИК #Пололикашвили #ВТО ООН

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