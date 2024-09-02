Генштаб ВС Ирана назвал причины падения вертолета Раиси

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Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана полностью исключил версию катастрофы вертолета с президентом исламской республики Эбрахимом Раиси на борту 19 мая в результате попадания снаряда, воздействия средств радиоэлектронной борьбы, электромагнитного или лазерного оружия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Эксперты изучили возможность поражения вертолета системами наступательных и оборонительных вооружений, средствами радиоэлектронной борьбы, лазером или [путем] создания электромагнитного поля. Они исключили [версию], что вмешательство указанных средств стало причиной катастрофы», - сообщается в итоговом отчете ведомства по итогам расследования. «Основной причиной крушения вертолета стали сложные климатические условия региона в весенний период, а именно - внезапно образовавшаяся густая масса тумана при наборе высоты и столкновение вертолета с горой», - отмечается в документе.

В нем говорится, что судебно-медицинская экспертиза не выявила «никаких подозрительных веществ» в телах погибших.

Кроме того, специалисты изучили все документы, касающиеся технического состояния вертолета, и пришли к выводу, что он ремонтировался и проверялся в соответствии с установленным регламентом. Летчики следовали заранее установленным маршрутом и не отклонялись от заданной траектории полета.

Напомним, 19 мая президент Ирана и его делегация погибли при крушении вертолета. Делегация возвращалась домой после визита в Азербайджан. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил 5-дневный траур в стране. В связи с этой трагедией, в Пакистане тоже объявили траур в своей стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана.