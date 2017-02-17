Геологи предсказали катастрофическое землетрясение в США

В мире
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Геологический разлом под городом Санта-Барбара в южной части американского штата Калифорния может стать причиной землетрясения. К такому выводу пришли американские ученые, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.  

Разлом Вентура протянулся на сто километров к западу от одноименного города, проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а часть его находится под Тихим океаном. Вплоть до 80-х годов геологи считали, что он не является активным, однако новые данные показали, что он может спровоцировать разрушительное землетрясение. Главным фактором является его структура, которая может быть как ступенчатой, так и гладкой.

Чтобы определить точную форму разлома, ученые провели компьютерное моделирование, учитывая тектонику плит, а также данные о местной сейсмической активности. Оказалось, что Вентура имеет структуру, напоминающую лестницу, и находится ближе к поверхности, чем предполагалось ранее.

Это означает, что разлом является возможным источником землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера, а так как его часть располагается под океаном, то может вызвать и цунами.

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