Германия и Аргентина вылетели из топ-3 рейтинга фаворитов ЧМ-2022 по футболу

Ранее в топ-3 входили Аргентина и Германия, но после сенсационных поражений от Саудовской Аравии (1:2) и Японии (1:2) эти сборные опустились на восьмое и 16-е места соответственно.

Фото ©fifa.com

Сайт Goal опубликовал новый рейтинг фаворитов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре по итогам первого тура группового этапа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Так, если Бразилия продолжает лидировать в списке, то на второе место поднялась Испания, разгромившая на старте мундиаля Коста-Рику (7:0). Также на третьей строчке оказалась Франция.

Ранее в топ-3 входили Аргентина и Германия, но после сенсационных поражений от Саудовской Аравии (1:2) и Японии (1:2) эти сборные опустились на восьмое и 16-е места соответственно.

Топ-10 фаворитов ЧМ-2022:

1. (1) Бразилия

2. (4) Испания

3. (5) Франция

4. (6) Англия

5. (7) Нидерланды

6. (11) Португалия

7. (9) Бельгия

8. (2) Аргентина

9. (14) Швейцария

10. (8) Дания

...16. (3) Германия

*В скобках указаны предыдущие места команд.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Сегодня, 25 ноября, начинается второй тур ЧМ-2022. Сыграют Уэльс - Иран (16:00, группа B), Катар - Сенегал (19:00, группа A), Нидерланды - Эквадор (22:00, группа A), Англия - США (01:00, группа B).