«Гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров» – депутат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Радость рекордного урожая текущего года изо дня в день сменяется тревогой сельчан за его судьбу. К депутатам Комитета по аграрным вопросам каждый день идут потоки писем и личных обращений, суть которых можно передать одним выражением «гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров». Грустные ролики о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна, заполонили все соцсети. О проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге говорится уже больше месяца!» - возмутился депутат.

Егизбаев отметил, что решение о судьбе урожая зависит от согласованной позиции многих министерств и в первую очередь из финансово-экономического блока.

«Чтобы искать пути решения и отвечать на вызовы «дикого рынка», исторически сложившегося в результате неудачных реформ на селе, считаем необходимым, не откладывая в долгий ящик, встретиться в Парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы - будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более пяти миллионов тонн зерна и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно», - отметил мажилисмен.

Также он считает важным, чтобы уполномоченные органы дали ответ на вопросы о том, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенне-полевые и уборочные работы хотя бы до весны следующего года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге.