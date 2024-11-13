«Гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров» – депутат

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев бьет тревогу в связи проблемами с продажей урожая казахстанскими фермерами. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Радость рекордного урожая текущего года изо дня в день сменяется тревогой сельчан за его судьбу. К депутатам Комитета по аграрным вопросам каждый день идут потоки писем и личных обращений, суть которых можно передать одним выражением «гибнет урожай, выращенный кровью и потом наших фермеров». Грустные ролики о буртах зерна, заваленного снегом на степных токах, очередях машин, не могущих заехать на хлебоприемные пункты для сдачи зерна, заполонили все соцсети. О проблемах сдачи сахарной свеклы на перерабатывающие заводы на юге говорится уже больше месяца!» - возмутился депутат.
Егизбаев отметил, что решение о судьбе урожая зависит от согласованной позиции многих министерств и в первую очередь из финансово-экономического блока.
«Чтобы искать пути решения и отвечать на вызовы «дикого рынка», исторически сложившегося в результате неудачных реформ на селе, считаем необходимым, не откладывая в долгий ящик, встретиться в Парламенте, чтобы дать ответ сельчанам на все волнующие их вопросы - будет ли закуп больших объемов зерна на примере урожая 2011 года, когда у фермеров государством было закуплено более пяти миллионов тонн зерна и что делается для нивелирования ситуации с обрушением закупочных цен на зерно», - отметил мажилисмен.
Также он считает важным, чтобы уполномоченные органы дали ответ на вопросы о том, каково решение с пролонгацией кредитов, выданных на весенне-полевые и уборочные работы хотя бы до весны следующего года, будет ли до конца года выплачена задолженность фермерам по субсидиям, объем которой на сегодня уже превысил 350 млрд тенге.
«Рассматривает ли правительство возможность применения механизма взаимозачета, для уменьшения двусторонних обязательств между государством и фермерами, и как решаются вопросы с подачей вагонов для бесперебойного экспорта зерна? Давайте на планируемой встрече дадим нашим аграриям конкретные, честные и прямые ответы на все их вопросы», - заключил мажилисмен.