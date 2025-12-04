– Скульптура уже полностью сформирована, сейчас идет доработка макета Каспийского моря, который послужит опорой и визуальной основой для арт-объекта. Осетра я делал полностью за свой счет, как и свои предыдущие работы. На его создание ушло три месяца, – рассказывает Азамат.

Где появится гигантская рыба – пока неизвестно. Автор предложил акимату города разместить арт-объект либо перед атырауским железнодорожным вокзалом, либо у входа в международный аэропорт им. Хиуаз Доспановой. Чтобы гости города сразу видели символ Прикаспийского края. Мастер опасается размещать фигуру в парках культуры, на набережной или в других общественных мес­тах из-за риска вандализма.

Ранее Азамат создал арт-объект для торгового центра Infinity Mall – металлических золотистых лошадей, которые теперь украшают фасад здания. Также мастер изготовил металлическую скульптуру в честь погибшего при паводках пса Пшона, которая сейчас стоит у одной из кофеен города Атырау на набережной реки Жайык.

– В настоящее время ищу спонсоров для приобретения современного станка и других инструментов, необходимых для качественного изготовления скульптур, – делится планами Азамат.