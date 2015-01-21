Глашатай великой эпохи

Институт истории государства Комитета науки МОН РК организовал заседание «круглого стола» «Глашатай Казахского ханства», на котором обсуждалась историческая роль произведений Ильяса Есенберлина в формировании патриотического духа у современных читателей. Среди выступающих были хорошо знавшие писателя лично доктор филологии, профессор Турсын Журтбай, ученик Есенберлина, журналист газеты «Егемен Қазақстан» Жалкыбай Жагыпарулы, известный ученый Рахымжан Турысбек и другие. Центральным звеном в этом обмене мнениями и воспоминаниями стала презентация книги из серии «Ұлы дала тұлғалары» «Іліяс Есенберлин (1915–1983)» кандидата исторических наук заместителя директора Института истории государства Амангельды Кашкымбаева. Удивительно, но биография и творчество писателя изучены до сих пор недостаточно, и новое издание призвано стереть «белые пятна». Автор называет своего героя «писателем, опередившим время». Ильяс Есенберлин, создавший в советское время произведения на тему истории Казахского ханства и рисковавший навлечь на себя гнев и обвинения в национализме и других тяжких «грехах», действительно далеко опередил свою эпоху. Сегодняшняя историческая нау-ка Казахстана подтверждает правоту Ильяса Есенберлина. Не сразу пришел к исторической тематике писатель. Сначала была учеба в горно-металлургическом институте, затем война, а впоследствии различные административные должности. В литературу уроженец Атбасара пришел как поэт, но и тогда тяготел к крупным формам – поэмам, одна из которых была посвящена тоже исторической личности – «Трагедия Биржана-сал». Впоследствии зрелый литератор перешел к прозе, и за роман «Схватка» был удостоен Государственной премии КазССР. А затем последовали исторические романы, в первую очередь трилогия «Көшпенділер» – «Кочевники», которая принесла ему всемирную славу и прошла испытание на прочность. Роман выдержал несколько изданий, был переведен более чем на 30 языков и стал одним из наиболее читаемых произведений не только в казахскоязычной среде. Каждую из трех его частей – «Хан Кене», «Заговоренный меч», «Отчаяние» можно рассматривать как самостоятельное произведение и как историческое исследование. Трилогия была издана на одном только казахском языке полуторамиллионным тиражом при населении в 6–7 млн. казахов. Затем последовала трилогия «Золотая Орда»… История, и это парадокс, не только непредсказуема, но и наказуема. Кому, как не Есенберлину, это было хорошо известно, но тем не менее он храбро пробивался сквозь все идеологические «рогатки». Заседание «круглого стола» провела во Дворце Мира и Согласия Международная тюркская академия, его тема – «Историческая истина в художественных произведениях». Здесь на первый план вышли вопросы степной цивилизации и казахской государственности, поднятые И. Есенберлиным. Он автор 17 романов, в том числе и «Лодка, переплывшая океан», который он сам при жизни не увидел. В нем И. Есенберлин писал о современности. И вновь автор был честен перед собой, читателями, а героями стали реальные люди, с которыми он общался. К участию в заседании Тюркская академия пригласила внука писателя Магжана Есенберлина. Все выступавшие – писатели, ученые, депутаты Парламента, общественные деятели – отметили неоценимый вклад прозаика-историка в отечественную художественную литературу, усмотрев в совпадении двух юбилеев – 550-летии Казахского ханства и 100-летии Ильяса Есенберлина – особую значимость.
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