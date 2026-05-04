Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»

Еще одним столпом цифровой экономики Президент назвал инфраструктуру. По его словам, это основа технологического суверенитета, сопоставимая по значимости с энергетикой и логистикой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По словам Президента, в современном мире контроль над вычислительными мощностями, данными и каналами связи определяет уровень независимости государств. Для Казахстана принципиально важно формирование собственной инфраструктурной базы, способной обеспечить развитие искусственного интеллекта и облачных сервисов.
«Поэтому приоритетным проектом для нас является создание «Долины центров обработки данных». Этот масштабный кластер станет новой движущей силой нашего экономического роста, обеспечит доступ к вычислительным ресурсам для бизнеса и науки. Надежная цифровая инфраструктура должна стать стратегическим активом нашей страны.
Правительству необходимо комплексно проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД» в соответствии с международными стандартами и требованиями ключевых игроков. И что еще более значимо, данный исключительно важный план должен быть реализован с учетом реальных потребностей нашей страны и современных передовых тенденций. Центры обработки данных – это не модные цифровые выставки», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства особо отметил, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности.
По мнению Глава государства, необходимо внедрять стандарты кибербезопасности непосредственно в архитектуру всех национальных технологических решений. Теперь защита персональных данных закреплена в Конституции.
«Эта работа должна строиться на триедином принципе конфиденциальности, целостности и доступности. Поэтому безопасность государственных цифровых сервисов – это главное требование», - заявил Президент.
Правительство должно выступать надежным архитектором этой системы, обеспечивая баланс между открытостью, глобальной интеграцией и защитой национальных интересов.
«Отдельно отмечу, что вопросы цифровой безопасности вышли за привычные границы виртуального пространства. События на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировали, насколько хрупок современный миропорядок. В условиях, когда цифровая инфраструктура ведущих мировых экономик становится уязвимой, международный бизнес остро нуждается в обеспечении безопасности. Если мы ставим задачу превратить Казахстан в «цифровой хаб», то должны быть готовы предоставить международному технологическому сообществу то, что сейчас в особом дефиците: незыблемость институтов, предсказуемость юрисдикции, надежную цифровую инфраструктуру», – добавил Президент.