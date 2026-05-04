Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно в ходе выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

«Нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать. Поэтому правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan правительством отобраны так называемые «проекты-ледоколы». Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом, на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, «быть или не быть», – заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сам по себе демографический рост не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и повышением производительности труда.

«Открытие первого в Центральной Азии Университета искусственного интеллекта в этом году станет важной вехой в практической реализации решений, принятых ранее на заседаниях Совета. В партнерстве с ведущими зарубежными вузами усиливается фундаментальная и прикладная наука. Формируется пул проектов, которые должны максимально быстро масштабироваться. Правительству нужно в кратчайшие сроки создать сквозную цепочку «от науки к рынку». Предстоит внедрить механизмы оперативной коммерциализации прикладных разработок, сформировать полноценную венчурную экосистему с налоговыми стимулами и инструментами соинвестирования в перспективные проекты. Без этого мощного рычага наш научный потенциал так и останется исключительно в академической среде», – сказал Глава государства.

