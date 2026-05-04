Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане

Об этом стало известно в ходе выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства напомнил, что для эффективной цифровизации экономики крайне необходимы измеримые и четкие показатели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Нельзя хорошо управлять тем, что невозможно измерить или визуализировать. Поэтому правительству следует, наконец, внедрить систему базового учета состояния отраслей во все государственные органы. Инертность и затягивание сроков недопустимы. Нам нужно глубокое понимание реальных результатов цифровизации и государственных проектов. В рамках стратегии Digital Qazaqstan правительством отобраны так называемые «проекты-ледоколы». Каждый из них должен проходить глубокую экспертизу на предмет прямого экономического эффекта. В целом, на всех направлениях требуется четкая персональная ответственность за результат. Выбор невелик: либо мы создаем эффективную цифровую экономику, либо остаемся на обочине прогресса. Как говорится, «быть или не быть», – заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев считает, что сам по себе демографический рост не гарантирует конкурентоспособности, если он не подкреплен интеллектуальным капиталом и повышением производительности труда.