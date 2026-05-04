Президент: Цифровизация экономики – требование времени

Об этом Глава государства заявил на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Президента, широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что цифровизация экономики – требование времени. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты планируют переход на полностью безналичную экономику.

Хороший пример показывает Китай, обрабатывающий через цифровые платформы транзакции на триллионы долларов.

Казахстан тоже добился положительных результатов: доля безналичных платежей в стране превысила 80 процентов, наши финтех-компании, представленные здесь сегодня, демонстрируют впечатляющие возможности. Широкое использование цифрового тенге кардинально меняет ситуацию, обеспечивая транспарентность целевых бюджетных расходов и сокращая транзакционные издержки. Это позволит повысить привлекательность страны для глобального капитала и создать условия для превращения Казахстана в ведущий инвестиционный и финансовый центр.

В 2025 году создана национальная правовая база, регулирующая цифровые финансовые активы и криптовалюты. Открываются возможности для токенизации недвижимости, золота, пакетов акций крупных промышленных предприятий и других реальных активов.

«Правительству и Национальному банку следует согласовать свои стратегии развития цифровых активов для превращения Казахстана в криптохаб. Это задача исключительной важности, время не ждет», – сказал Глава государства.

Президент отметил важность обеспечения перехода к «экономике реального времени», потому что в традиционной системе государство всегда в роли «догоняющего».