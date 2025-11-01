"Мы считаем Вашу страну одним из наших надежных партнеров в арабском мире и Северной Африке. Уверен, что двусторонние отношения, основанные на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться во благо наших народов", – говорится в поздравительной телеграмме.