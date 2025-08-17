Фото: Акорда

«Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с Вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами», – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.