Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Индонезии

Президент
145

Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто с 80-летием независимости Республики Индонезия, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Высоко ценю доверительное сотрудничество между Астаной и Джакартой, основанное на взаимопонимании и общих ценностях. Готов совместно с Вами приложить все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений между нашими странами», – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Республика Индонезия благодаря конструктивной политике и лидерским качествам Прабово Субианто и в дальнейшем будет добиваться больших успехов.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Индонезия #Прабово Субианто

