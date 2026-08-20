Глава государства направил телеграмму поздравления Премьеру Венгрии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра и его соотечественников с национальным праздником – Днем Святого Иштвана

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– Этот знаменательный праздник, уходящий своими истоками в богатое и самобытное культурное наследие Венгрии, является ярким символом национального единства, солидарности и гордости венгерского народа, – говорится в послании.

Подчеркнута неизменная приверженность дальнейшему укреплению казахско-венгерского стратегического партнерства по широкому спектру направлений.



Президент нашей страны пожелал Петеру Мадьяру успехов в его ответственной государственной деятельности, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия.