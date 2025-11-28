В телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах традиционной дружбы и взаимопонимания

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая с Днем независимости Республики Албания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранное сотрудничество будет и впредь развиваться во благо двух стран.

Глава государства пожелал Байраму Бегаю успехов в его ответственной государственной деятельности, а народу Албании – благополучия и процветания.