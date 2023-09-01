Глава государства: Нужно превратить Казахстан в IT-страну

Довести экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегически важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются – мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтеха», – заявил Токаев.

По его данным, объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Как отметил глава государства, до конца текущего года этот показатель может достичь 500 млн долларов.

«Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до 1 млрд долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу», – заявил президент.

Особого внимания требует применение технологий искусственного интеллекта, продолжил он. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в эту сферу в мире будет инвестировано свыше 1 трлн долларов. Успешное развитие этого сектора может обеспечить значительный прирост ВВП отдельным странам.

«Если мы полноценно используем возможности искусственного интеллекта, то сможем совершить качественный рывок к экономике знаний. Предстоит наладить сотрудничество с ведущими международными компаниями», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что нужно также сфокусироваться на подготовке квалифицированных специалистов. Токаев заявил, что как минимум 3 известных вуза должны заняться обучением кадров и проведением исследований в этой области.

«Наша страна может стать площадкой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам. Поэтому необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров и продвижения казахстанских интересов в сфере хранения и обработки данных. Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу правительство, экспертное сообщество, депутатов парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа», – заключил президент.