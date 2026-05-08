Глава государства подписал ряд законов

Об этом сообщила Акорда, передает корреспондент Kazpravda.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии».

Также Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики».

Глава государства также подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан».