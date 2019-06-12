Глава государства: Политическая трансформация в Казахстане будет продолжена
Анастасия Прилепская
В инаугурационной речи вступивший в должность Президента РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане продолжится политическая трансформация, при этом обязательно будет учитываться мнение большинства населения при принятии стратегических решений, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Процесс политической трансформации будет продолжаться. Политическая надстройка должна соответствовать глубоким экономическим преобразованиям. В противном случае может произойти торможение реформ. Об этом убедительно говорит мировой опыт. В систему государственного управления должны приходить только достойные, образованные люди на основе меритократии. Другого принципа подбора кадров быть не может", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что необходимо повысить ответственность власти перед народом. Особое внимание будет уделено развитию гражданского общества.
"При принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения безусловно будет учитываться. Наша формула государственной власти – сильный полномочный Президент, влиятельный дееспособный Парламент, подотчетное народу Правительство. Именно такая политическая система наиболее полно соответствует потребностям нашего государства в сложных геополитических реалиях и способствует выполнению стоящих перед нами стратегических задач", - подчеркнул Глава государства.
На инаугурации избранный Президент поблагодарил всех казахстанцев за оказанное ему доверие и поддержку.